Batman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü yaralandı.

Güney Çevre Yolu'nda 72 AZ 756 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 72 ABM 766 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

