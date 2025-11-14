Osimhen'in 2 gol attığı maçta Nijerya Gabon'u yendi

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off'larında Nijerya, Gabon'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 4-1 yenerek finale yükseldi.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Moulay Hassan Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşılaştı.

Akor Adams'ın 78 ve Mario Lemina'nın 89. dakikada attığı karşılıklı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma devrelerinde rakip fileleri üst üste havalandıran Nijerya, Chidera Ejuke'nin 97, Victor Osimhen'in 102 ve 110. dakikalarda attığı gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı. Nijerya'nın rakibi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu. Play-off final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

Nijerya'da Galatasaraylı Osimhen'in yanı sıra takım kaptanlığı yapan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de forma giydi. Gabon'da ise Galatasaray'dan Lemina, Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Amed Sportif Faaliyetler'den Andre Poko görev yaptı.

Nijerya'nın rakibi Demokratik Kongo oldu

Fas'ın başkenti Rabat'taki El Barid Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Kamerun ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Chancel Mbemba'nın attığı golle 1-0 galip gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off finaline yükseldi.

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, müsabakada Kamerun'un kalesini korudu.

Galip gelen takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için kıtalar arası play-off bileti alacak.