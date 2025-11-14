BIST 10.579
Altın ve boksit madenleri de var! Investco Holding kimin hepsine kayyum atandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "terörizmin finansmanı ve aklama" soruşturma kapsamında, Investco Holding ve bu holdinge bağlı 20 şirketin yönetimine, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Investco Holding'e kayyum atama kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "terörizmin finansmanı ve aklama" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma çerçevesinde alındı. Mahkemenin kararı uyarınca, TMSF yetkilileri ilgili şirketlerin yönetimini devraldı. Investco Holding'in çatısı altında bir altın madeni de bulunuyor. 20 farklı şirketi tek çatı altında toplayan Investco Holding, enerji, gayrimenkul, teknoloji, kimya ve yazılım alanlarında iş yapıyor. 

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER
Holdingin iştiraki Verusa Holding üzerinden; Türkiye'nin boksit madenlerinin neredeyse tamamını işleten Standard Boksit AŞ, Tokat, Balıkesir, Kütahya gibi birçok ilde altın madenlerine sahip Galata Altın, Marmaray, Osmangazi Köprüsü gibi projelerde yer alan Aldem Çelik'in yüzde 40 hissesi bulunuyor. TMSF'nin kayyum olarak atandığı ve yönetimine geçtiği şirketlerin tam listesi şu şekilde:

Investco Holding, Pamel AŞ, Verusa Holding, Verusaturk GSYO, 
İnnosa Teknoloji, Acıselsan, Sun Yenilenebilir Enerji, Pan Teknoloji
Şişli Enerji, Ortaköy Enerji, Standard Boksit, Ata Elektrik
Galata Altın İşletmeleri, Core Engage, Zeroone Interactive
Pamukova Elektrik, Uzertaş Kimya, Rem GSYO, Innosa Yazılım
Probel Yazılım, Vektora Yazılım

INVESTCO HOLDİNG KİMİN?
Investco Holding'in yönetim kurulu başkanı Reha Çırak... Şirketin en büyük hissedarı ise Mustafa Ünal ve Nihat Özçelik. 2011 yılında kurulan Investco Holding'in çatısı altında Verusa Holding A.Ş.'de bulunuyor. Borsada işlem gören Investco Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı şu şekilde:
-Mustafa Ünal %55,75,
-Reha Çırak %24,25,
-Nihat Özçelik %9,99
-Diğer ortaklar %10,01 paya sahip. Investco Holding'in portföyünde Verusa Holding, Pan Teknoloji ve Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi şirketler bulunuyor. Ayrıca Londra merkezli Investat Holding Limited'e de yatırımları var.  Şirket ortaklarının tamamı manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 

