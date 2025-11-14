BIST 10.579
|
Fenomen Bahadır Ünlü çalışanını feci şekilde dövdü gözaltına alındı! Dizilerde de oynamıştı

Sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövüp tehditler savurdu. Ünlü polis tarafından gözaltına alınırken, işletmesi mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Bazı dizilerde de oynayan sosyal medya fenomeni B.Ü'nün (43), kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehdit ettiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan B.Ü. emniyete götürüldü. 

İşletmede yapılan kontrolde ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren kafenin daha önceden mühürlendiği, mühür bozularak izinsiz şekilde çalışmaya devam edildiği belirlendi.

