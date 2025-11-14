Siemens'ten 2025 mali yılında 10,4 milyar avro net kar

Siemens, 2025 mali yılında net karını 10,4 milyar avroya yükselterek üst üste üçüncü kez bu alanda şirket rekorunu geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens, 2025 mali yılı sonuçlarını, 2026 mali yılı beklentilerini ve büyüme yolculuğunun bir sonraki aşamasına yönelik stratejisini 'Siemens ONE Tech-Strateji ve Sonuçlar' etkinliğinde kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 2025 mali yılı, Siemens için bir dönüm noktası oldu. Net karını yüzde 16 artışla 10,4 milyar avroya yükselterek üst üste üçüncü kez bu alanda rekorunu geliştiren şirketin, buna karşılık gelen satın alma fiyatı tahsisi (PPA) etkileri hariç hisse başına kazancı (EPS) 12,95 avroya yükseldi.

Zorlu küresel ortama rağmen karlı büyüme trendini sürdürerek hedeflerini tutturan şirket, bu dönemde siparişlerini bir önceki yıla göre (kur çevrimi ve portföy etkileri hariç) yüzde 6 artırarak 88,4 milyar avroya yükseltti.

Sipariş-satış oranı 1,12 seviyesinde gerçekleşirken gelirler ise geçen yıla kıyasla yüzde 5 artarak 78,9 milyar avroya ulaştı.

Siemens Denetim ve Yönetim Kurulları, performanstan duydukları memnuniyet nedeniyle geçen yıl hisse başına 5,20 avro seviyesindeki temettünün 5,35 avroya yükseltilmesini teklif etti.

Şirketin endüstriyel iş kolunda kar, yüzde 3 artarak 11,8 milyar avroya seviyeye ulaşırken bu alandaki kar marjı da yüzde 15,4 ile güçlü bir seviyeye geldi.

Innomotics'in satışından elde edilen kazanç ve Altair ve Dotmatics ile ilgili toplam 2,23 avro tutarındaki etkiler hariç tutulduğunda, PPA öncesi EPS 10,71 avro olarak gerçekleşti.

Bu dönemde grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı da 10,8 milyar avro ile şirket rekorunu kırdı.

Gelecek yıl gelir büyümesi yüzde 6-9 aralığına yükseltildi

Siemens, Siemens Healthineers hariç olmak üzere orta vadeli gelir büyüme hedefini yüzde 6 ila 9 aralığına yükseltti.

Şirket, 2026 mali yılında küresel ekonomik ortamın istikrar kazanacağını, küresel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesinin geçen yıl seviyesine yakın kalacağını, olumsuz kur etkilerinin, hacimdeki nominal büyüme oranlarının yanı sıra endüstriyel iş kolu karını ve EPS'yi güçlü bir şekilde etkileyeceğini öngörüyor.

Siemens Grubu özelinde şirket, kur çevrimi ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 6-8 aralığında karşılaştırılabilir gelir büyümesi ve 1'in üzerinde bir sipariş-satış oranı bekliyor.

Endüstriyel iş kollarında beklenen karlı büyümeye ve kur etkilerinden kaynaklanan önemli yüklere dayanarak Siemens, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi net gelirden elde edilen temel EPS'nin 2026 mali yılında 10,40-11,00 avro aralığında olacağını tahmin ediyor.

Siemens Healthineers'ın planlanan dekonsolidasyonundan sonra sürdürülecek kademeli temettü politikasına bağlılığını teyit eden şirket, bunu sürdürmek için gerekirse geçici olarak daha yüksek oranda temettü dağıtımına izin verecek. Hisse geri alımları, hissedarların elde ettiği getirinin temel bir ayağı olmaya devam edecek.

Siemens, daha yalın ve sadeleştirilmiş bir yönetişim yapısıyla, hızla büyüyen dijital işlerden daha yüksek pay alarak faaliyet gösterecek. Bu doğrultuda şirket, otomasyon, dijitalleşme, elektrifikasyon, sürdürülebilirlik ve yapay zeka gibi kalıcı büyüme unsurlarıyla uyumlu pazarlara odaklanacak.

Endüstri, altyapı ve ulaşım alanlarında son derece yüksek bir sinerjiye sahip Siemens, yapay zekayla geliştirilmiş yazılım, donanım ve hizmetleriyle stratejik bir konumda yer alıyor.

Siemens, erişimindeki pazarlarda mevcut fırsatlardan yararlanmak ve bu pazarları daha da genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin erişimindeki pazarlar, yılda yaklaşık yüzde 6 oranında büyüyerek 5 yıl içinde 650 milyar avro toplam erişilebilir pazar büyüklüğüne ulaştı.

Bu dijital pazarın, yüzde 11 gibi daha yüksek bir oranda büyüyerek 2030'da 175 milyar avroya ulaşılması öngörülüyor. Ayrıca şirket, 2025 mali yılında 50 milyar avroya ulaşması ve 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 14 ila 18 oranında büyümesi beklenen toplam erişilebilir pazarın sunduğu fırsatlardan önemli ölçüde faydalanıyor.

Hızlandırılmış büyümeyi 4 temel kaldıraç destekliyor

Siemens'in hızlandırılmış büyümesini dört temel unsur destekliyor.

Dijital işletmesi için 2021'de yıllık ortalama yüzde 10 büyüme taahhüdünde bulunan şirket, 5 yıl içinde yıllık ortalama yüzde 12 büyüme ile 9,4 milyar avroya ulaştı ve satın almalar dahil, bu hedefi aştı. Siemens gelecek 5 yıl içinde bu alanda yıllık ortalama yüzde 15 büyüme bekliyor.

Siemens, hem küresel hem de yerel bir şirket olarak faaliyet gösteriyor ve dünya çapında neredeyse her pazarda varlığını sürdürüyor. Pazarların büyüdüğü yerlerde stratejik olarak gelişen şirket, artan yatırımlarla payını iki katına çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan, bu kapsamda başlıca odak ülkeler arasında yer alıyor. Bu geniş coğrafi ayak izi, Siemens'in gümrük tarifelerine ve ticari kısıtlamalara karşı dayanıklılığını artırarak pazarın üzerinde büyümeyi destekleyen bir rekabet avantajı sağlıyor.

Şirket, belirli müşteri sektörleri için tüm işletmelerini bir araya getirerek daha hızlı büyümeyi ve müşterilerin tüm değer zincirlerinin eksiksiz bir dijital izini elde etmeyi hedefliyor. Müşteriler, bu sayede ürün tasarımından fabrikaların, binaların, trenlerin, sinyalizasyon sistemlerinin ve elektrik şebekelerinin işletilmesine kadar her şeyi gerçek dünyada deneyimlemeden önce dijital olarak optimize edebilecek. Dikey büyüyen pazarlar arasında raylı ulaşım, havacılık ve savunma, yaşam bilimleri, yarı iletkenler, veri merkezleri ve yapay zeka fabrikaları yer alıyor.

Siemens, endüstriyel yapay zeka alanındaki büyümesini daha da hızlandırıyor. Yapay zekadan inovasyonu ve üretkenliği artırma, teklifleri geliştirme ve oluşturma yöntemleriyle yararlanan şirket, üç yıl içinde yapay zeka tekliflerini ölçeklendirmek için 1 milyar avrodan fazla yatırım yapacak.

'Her zamankinden daha güçlü bir konuma geldik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, 2025 mali yılında rekorlara imza atan şirketlerinin her zamankinden daha güçlü bir konuma geldiğini belirtti.

Stratejilerinin işe yaradığını vurgulayan Busch, 'Gerçek ve dijital dünyaları birleştirerek büyüyoruz. ONE Tech Company programımızla büyümenin bir sonraki aşamasına geçiyor ve orta vadeli gelir artışı hedefimizi yüzde 6 ila 9'a yükseltiyoruz. Son derece sinerjik bir portföyle dijital iş gelirimizi iki katına çıkarmayı, büyüme bölgelerinden ve dikey pazarlardan yararlanmayı ve yapay zeka alanındaki tekliflerimizi önümüzdeki üç yıl içinde 1 milyar avro yatırımla ölçeklendirmeyi hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Siemens AG Finansal İşler Direktörü (CFO) Ralf Thomas da nakit üretiminin, iş performansının nihai ölçütü olduğunu, dördüncü çeyrek ve 2025 mali yılı sonuçlarının serbest nakit akışı açısından rekor kırmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Karlı büyüme ve sıkı portföy yönetiminin, şirket başarısının temelini oluşturduğunu vurgulayan Thomas, 'Hissedarlarımız, artan temettümüzden ve başarılı, hızlandırılmış bir hisse geri alım programımızdan doğrudan faydalanıyor. 2026 mali yılına iddialı bir görünümle güçlenmiş olarak giriyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.