İstanbul'daki kumpir kabusunda ölü sayısı 3'e çıktı! Aileden geriye bir baba kaldı

İSTANBUL Ortaköy'de yedikleri yiyecek sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, ailenin 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğu ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği belirtildi. 4 kişilik gurbetçi aileden geriye sadece baba kaldı. Onun da durumu ağır. Zehirlenme sonrası söz konusu işletme mühürlendi sahipleri gözaltına alındı.

İSTANBUL’a tatil için Almanya'dan gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) ile birlikte Fatih’teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti olan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER

Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet ve Masal B. dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'den de bugün kötü haber geldi. Hastanede yaşama tutunmaya çalışan Çiğdem B. hayatını kaybetti.

BABANIN DURUMU AĞIR

Almanya'ya olaydan sonraki gün dönecek olan 4 kişilik aileden kumpir faciası sonrasında geriye bir tek baba kaldı. Hastanede yoğun bakımda olan Servet B.'nin entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Olayın yaşandığı iş yeri Beşiktaş Belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği ve iş yerinden İlçe Tarım Müdürlüğü'nün numune alarak incelemeleri başlattığı belirtildi.

SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Ailenin yemek yediği tespit edilen restoranın mühürlendiği, başsavcılık soruşturması kapsamında lokum, kumpir ve midye satıcısının gözaltına alındığı belirtildi.

İZMİR'DE BENZER OLAY OLMUŞTU

İstanbul'da yaşanan facia akıllara İzmir'de geçtiğimiz yıl yediği kumpir sonrası hayatını kaybeden Servet Polat'ı akıllara getirdi. Olay, 28 Aralık 2024 yılında meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (11) ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Servet Polat, 30 Aralık saat 04.00'te evinde ölü bulundu.

SALMONELLA BAKTERİSİ ÇIKMIŞTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda; Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda, alınan kumpir numunesinde salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı.