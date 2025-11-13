The Economist 2026 kapağını yayınladı! Dünyayı yeni krizler bekliyor
The Economist'in "The World Ahead 2026" kapağı, kehanet (öngörü) niteliğinde mesajlar içeriyor. ABD'nin 250. yılı, küresel liderlerin gerilimli yüzleri, yapay zeka simgeleri, iklim krizi işaretleri ve yeni güç dengeleri; 2026'nın "dünyanın yönünün yeniden belirleneceği" bir kırılma yılı olacağına işaret ediyor.
2030 BİR KIRILMA NOKTASI OLACAK!
Dergi, 2030 hedeflerinin kaderinin bu yıldaki gelişmelere bağlı olduğunu vurgulayarak adeta "gelecek artık ertelenemez" uyarısı yapıyor.
THE ECONOMIST 2026 KAPAĞINI YAYINLADI!
The Economist dergisi, her yıl merakla beklenen geleneksel "The World Ahead" kapağını yayınladı. 2026 için hazırlanan kapak, küresel krizlerden teknolojiye, iklimden jeopolitiğe kadar birçok alanda güçlü mesajlar içeriyor. Uzmanlara göre 2026, "sistemin yeniden yazılacağı" bir kırılma yılı olabilir.
İŞTE KAPAKTA YER ALAN MESAJLAR!
TANKLAR, ROBOTLAR, ÇİPLER...
The Economist'in paylaştığı "The World Ahead 2026" başlıklı kapak, dünya liderlerinin yer aldığı dikkat çekici bir kompozisyonla gündeme oturdu. ABD'nin 250. yılına gönderme yapılan "250" rakamlı pasta; çevresindeki Trump, Xi Jinping, Putin, Zelenskiy ve Netanyahu figürleriyle küresel gerilimi simgeliyor. Tanklar, robotlar, çipler ve aşı sembolleri ise savaş, teknoloji ve sağlık arasına sıkışan yeni dünya düzenine işaret ediyor.
KUTLAMA YERİNE KUTUPLAŞMA
2026, ABD için tarihi bir dönüm noktası olsa da The Economist analizine göre ülkede birlik havası yerine siyasi çatışma hâkim. Dergi şu soruyu öne çıkarıyor: Bir sonraki küresel krizde Amerika'ya kim yardım edecek?