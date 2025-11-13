The Economist 2026 kapağını yayınladı! Dünyayı yeni krizler bekliyor

KUTLAMA YERİNE KUTUPLAŞMA

2026, ABD için tarihi bir dönüm noktası olsa da The Economist analizine göre ülkede birlik havası yerine siyasi çatışma hâkim. Dergi şu soruyu öne çıkarıyor: Bir sonraki küresel krizde Amerika'ya kim yardım edecek?