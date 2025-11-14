BIST 10.579
Sacha Boey için sürpriz transfer iddiası! İstanbul'a dönebilir

Sacha Boey için sürpriz transfer iddiası! İstanbul'a dönebilir

Bayern Münih'e transfer olduktan beri fazla forma şansı bulamayan Fransız oyuncu Sacha Boey, eski takımı Galatasaray'a dönebilir.

Bundesliga devi Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey hakkında kararı verdi. Alman kulüp, Sacha Boey için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da gösterdiği performans sonrası Bayern Münih'e büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, Almanya'da istenilen katkıyı verememişti.

Galatasaray'ın Sacha Boey'u yarım sezonluk kiralamak için Alman devi Bayern Münih ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bayern Münih'ten ayrılıp düzenli bir şekilde forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Boey, Galatasaray ile anlaşılması durumunda İstanbul'a geri dönecek.

