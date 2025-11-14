BIST 10.579
ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

