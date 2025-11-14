Bahadır Ünlü gözaltına alındı! Çalışanını darp etmişti...

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde çalışanını döven sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı.

Beyoğlu polisi dün 22.00 sıralarında Tomtom Mahallesi’ndeki bir işyerindeki dayakla ilgili çalışma başlattı.

Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar gibi bazı dizilerde de oynayan sosyal medya fenomeni Ünlü’nün kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehdit ettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Bahadır Ünlü gözaltına alındı.

İşletmedeki kontroldeyse işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren kafenin daha önceden mühürlendiği, mühür bozularak izinsiz şekilde çalıştığı belirlendi. İşyeri tekrar mühürlendi.

Gözaltına alınan Ünlü ‘kasten yaralama’ suçlarından adliyeye sevk edilecek.

NE OLMUŞTU?

Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı gerekçesi ile çalışanını beyzbol sopası ile darp etmişti. Ünlünün mekanı daha öncede mühürlenmişti.