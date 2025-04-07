Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi! Avukatların dilekçesi ortaya çıktı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. İmamoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan itiraz dilekçesinde "Soruşturma başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütüldü" ifadesi yer aldı.

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Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 19 Mart'taki İBB'ye yönelik operasyon sonrası tutuklanan İmamoğlu için avukatları harekete geçti. İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir, İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdi.

10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan itiraz dilekçesinde "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

Gençler için de harekete geçildi

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestoların ardından gözaltına alınan gençlerin de tutukluluğuna itiraz edildiği öğrenildi.

23 Mart'ta tutuklanmıştı

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta ise 'yolsuzluk' soruşturması üzerinden tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.