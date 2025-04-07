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Afyonkarahisar'da operasyon: Avukat tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da operasyon: Avukat tutuklandı

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan avukat, tutuklandı.

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Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Barosu'na kayıtlı avukat olduğu öğrenilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şüpheli A.T'nin kente uyuşturucu madde getirerek satacağı yönünde aldığı bilgi üzerine, şüphelinin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde durdurarak arama yapmıştı.

Aramada 1 kilo 197 gram bonzai, 0,15 gram metamfetamin, 139 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirilmiş, şüpheli A.T. gözaltına alınmıştı.

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