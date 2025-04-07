Trump'ın gümrük vergisi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini çökertti

Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarının ardından Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Nisan ayı itibarıyla Ekim 2023'ten beri olan en düşük seviyeye geriledi. Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, Martta eksi 2,9 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 16,7 puanlık düşüşle eksi 19,5 puana geriledi.

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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarının ardından Ekim 2023'ten beri en düşük seviyeye geriledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, martta eksi 2,9 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 16,7 puanlık düşüşle eksi 19,5 puana geriledi.

Ekim 2023'ten beri en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin beklenti, eksi 8,9 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 18 puandan eksi 15,8 puana indi. Beklentilerin Ekim 2023'ten beri en düşük seviyesine gerilmesi dikkati çekti.

Sentix'in açıklamasında, “Trump'ın gümrük vergisi hamlesi Sentix ekonomik endekslerini küresel çapta dibe vurdurdu" denildi.

'TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ DÜNYA ÇAPINDA ŞOK DALGASINA NEDEN OLDU'

Almanya ve Avro Bölgesi'nde planlanan süper borçlanmanın ardından martta ekonomik umutlar yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, “Savunma teçhizatına yönelik borçla finanse edilen devasa yatırımların Avrupa ekonomisini canlandırması bekleniyordu. Nisan ayında beklentilerden pek bir şey kalmadı. Trump'ın ‘Kurtuluş Günü'nde’ açıkladığı gümrük vergisi dünya çapında bir şok dalgasına neden oldu” ifadeleri yer aldı.

Bu arada, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, nisanda 15,3 puanlık düşüşle eksi 27,8 puana geriledi. Beklentiler Endeksi de 20,5 puandan eksi 15,8 puana indi.

'BİRÇOK ŞİRKETİN ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARMASI MUHTEMELDİR'

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Tarife şokunun” küresel resesyon korkularını körüklediğini belirterek, “Nisan 2025'te ABD ekonomisi artık fiilen bir resesyonla karşı karşıya. Satışlarını ve kazançlarını kaybedecek olan birçok şirketin çalışanlarını işten çıkarması muhtemeldir” ifadeleri kullanıldı.

Trump 2 Nisan’da birçok küresel ticaret ortağına karşı yeni gümrük vergileri açıklayarak, küresel ekonomide resesyon endişelerini körükledi. Dünya genelinde geçen hafta borsalar çöktü ve bugün de düşüş eğilimini sürdürdü.

Yatırımcı güveni anketi, 3-5 Nisan’da 1.227 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.