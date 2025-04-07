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7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler! Ölü sayısı arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler! Ölü sayısı arttı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 564'e yükseldi.

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Xinhua ajansının haberine göre,  Myanmar Devlet İdare Konseyinden (SAC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 564'e, yaralananların sayısının da 5 bin 12'ye çıktığı belirtildi.

200 kişi kayıp

Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

Myanmar İtfaiyesinden yapılan açıklamada da arama kurtarma ekiplerinin ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'da yıkılan bir binanın enkazından 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Singapur, Malezya ve Hindistan'dan yardıma gelen ekiplerin çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndükleri belirtildi.

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