Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolü yapılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yeniden Silivri’ye sevk edildi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Sevk haberini Polat'ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabı X'ten duyurdu.
YENİDEN SİLİVRİ'YE GÖTÜRÜLDÜ
Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirilen Polat'ın saat 12:30 civarında sağlık kontrolleri tamamlandı.
Polat, yeniden Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.