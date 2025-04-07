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Piyasalarda gün ortası! Dolar, Euro, BIST 100 endeksi...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Piyasalarda gün ortası! Dolar, Euro, BIST 100 endeksi...

Piyasalarda hareketlilik sürüyor. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kaybı yaşıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsunda düşüş var. Dolar ve Euro'da...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,65 değer kaybederek 9.131,34 puana geriledi.

Cuma günü 9.379,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda yaşanan sert satışların etkisiyle güne 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 248,49 puan ve yüzde 2,65 düşüşle 9.131,34 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.050,56, en yüksek 9.180,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,08, sanayi endeksi yüzde 3,22, hizmetler endeksi yüzde 1,15 ve mali endeks yüzde 3,05 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 8'i yükselirken, 94'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, BİM Birleşik Mağazalar, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 25 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,49, bileşik getirisi de yüzde 47 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2836 ve dolar/yen paritesi 146 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0110 liradan, avro 41,6710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 3 bin 25 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4,21 düşüşle 62,98 dolardan işlem görüyor.

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