CHP kurultayında Özgür Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten çarpıcı yeni açıklamalar

21. Olağanüstü Kurultayı'nı yapan CHP'de, topladığı imzaları 5 dakika geç teslim ettiği için genel başkan adaylığı kabul edilmeyen eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, konuyla ilgili olarak, “Ben Kemal Bey’e destek vermek için gelmiştim. Kemal Bey 'aday değilim' deyince, arkadaşlar 'hadi o zaman sen aday ol' dediler, öyle apar topar aday olmaya karar verdim" dedi.

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CHP'ni 21. Olağanüstü Kurultayı'nnda, topladığı 97 imzayı 5 dakika geç teslim ettiği için genel başkan adaylığı kabul edilmeyen eski Milletvekili Berhan Şimşek, kurultay salonunda Özgür Özel'le tartıştı.

Ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Şimşek, "Sayın Özgür Özel, kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Arkadaşlar, ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu" ifadelerini kullandı.

Şimşek: Kemal Bey aday olsa ben çıkmayacaktım

Özgür Özel ile kurultayda tartışma görüntüleriyle hafızalara kazınan Berhan Şimşek, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Nagehan Alçı, "CHP Kurultayı'nda neler yaşandı" başlıklı yazısında, Şimşek ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak şunları aktardı:

"Kurultayda yaşanan tek ‘aykırı’ görüntü Berhan Şimşek’in itirazları ve Özgür Özel ile arasında yaşanan gerginliğin görüntüleri idi. O görüntüleri izledikten sonra Şimşek’i aradım.

'Berhan Bey madem bu kadar önemli bir göreve talipsiniz neden geç kaldınız? Niçin zamanında başvuru yapmadınız?' diye sordum.

'Nagehan Hanım valla inanamazsın 5 dakika yüzünden başvurumu almadılar. Ben 4 saat uykuyla duruyorum, sabah 4’e kadar konuşmamı yazdım. 92 imza topladım, her şey hazırdı. Ancak kurultayın yapıldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezine girmek bir mesele. Hadi ben girdim, delegelerin bir kısmı giremedi, çok vakit kaybedildi.

Divana gittim, dedim ki ‘bakın geçen kurultayda bu tip gecikmeler olmuştu, dört saat gecikmeyle bile isim aldınız, bunlar yaşanabilir’ dikkate almadılar. Usul üzerine konuşma yapmak istediğimi söyledim, beni dinlemediler.'

Anlamadığım nokta Berhan Bey’in adaylık ilanını neden son dakikaya bıraktığı…

Onu da şöyle izah etti. 'Ben Kemal Bey’e destek vermek için gelmiştim. Kemal Bey aday değilim deyince arkadaşlar hadi o zaman sen aday ol dediler, öyle apar topar aday olmaya karar verdim.'

Berhan Şimşek de Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını Muharrem Sarıkaya’ya verdiği demeçten öğrenmiş. Demek ki Kılıçdaroğlu son ana kadar yakın çevresinin beklenti içinde olmasını istemiş.

'Kemal Bey varken benim çıkmam benim adabıma uymazdı, o çıkmayınca karar verdim' dedi.