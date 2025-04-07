BIST 9.202
DOLAR 38,01
EURO 41,65
ALTIN 3.718,27
HABER /  GÜNCEL

Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha! Murat Aygen (Tufan) diziden ayrılıyor mu?

Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha! Murat Aygen (Tufan) diziden ayrılıyor mu?

Beş sezondur devam eden Teşkilat dizisine bir isim daha veda ediyor. Tufan karakterine hayat veren Murat Aygen'in kadrodan ayrılacağı ortaya çıkı.

Abone ol

"Teşkilat" dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Tufan’ı Murat Aygen daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekibe veda edecek. Ayrıca vedaların süreceğini ve dizinin haziran ayına kadar reyting başarısını sürdürürse 6. sezonunun da çekileceğini duyurdu.

MURAT AYGEN KİMDİR?

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal - Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı. Daha sonra İstanbul Br Tiyatrolarında; oyuncu, koreograf, dansçı ve asistan olarak çalıştı. Tiyatro İstanbul'da Altın Göl isimli oyunda oyuncu, müzik ve efekt tasarımcısı olarak çalıştı. Çapa Tıp Fakültesi'nde ses ve konuşma terapisti olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Opera ve Müzikal Bölümü'nde Şan öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
 Borsa İstanbul'da sert düşüş
 Borsa İstanbul'da sert düşüş
Mahir Polat yeniden Silivri’ye sevk edildi
Mahir Polat yeniden Silivri’ye sevk edildi
Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
CHP kurultayında Özgür Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten çarpıcı yeni açıklamalar
CHP kurultayında Özgür Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten çarpıcı yeni açıklamalar
Fenerbahçe'den Luiz Gustavo için "geçmiş olsun" mesajı
Fenerbahçe'den Luiz Gustavo için "geçmiş olsun" mesajı
Vodafone Grubu, çevre performansıyla CDP'nin A listesinde yer aldı
Vodafone Grubu, çevre performansıyla CDP'nin A listesinde yer aldı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza anı kamerada
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza anı kamerada
 Icardi'yi aratmadı! Galatasaraylı Victor Osimhen gol krallığı yarışında zirvede
 Icardi'yi aratmadı! Galatasaraylı Victor Osimhen gol krallığı yarışında zirvede
Bakanlık bir bir ifşa etmeye devam ediyor! Taklit-tağşiş listesinde salça bile var
Bakanlık bir bir ifşa etmeye devam ediyor! Taklit-tağşiş listesinde salça bile var
Bakan Kurum'dan Adıyaman paylaşımı: Örenli’de hayat yeniden başladı
Bakan Kurum'dan Adıyaman paylaşımı: Örenli’de hayat yeniden başladı
Gazze'de son 24 saatte onlarca kişi katledildi! Toplam can kaybı 50 bin 752 oldu
Gazze'de son 24 saatte onlarca kişi katledildi! Toplam can kaybı 50 bin 752 oldu
Şaka gibi Nisan'da böylesi hiç olmadı Trakya'da çekildi İstanbul'a dayandı
Şaka gibi Nisan'da böylesi hiç olmadı Trakya'da çekildi İstanbul'a dayandı