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Gazze'de son 24 saatte onlarca kişi katledildi! Toplam can kaybı 50 bin 752 oldu

Gazze'de son 24 saatte onlarca kişi katledildi! Toplam can kaybı 50 bin 752 oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Gazze'de son 24 saatte hastanelere 57 ölü, 137 yaralı getirildi. Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 752'ye yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 57 ölü, 137 yaralı getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1391 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 434 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 752'e, yaralıların sayısının da 115 bin 475'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail güçlerinin ambulans ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşmasını engellediği aktarıldı.

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