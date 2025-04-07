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Teknosa, ramazan ayında en çok ilgi gören ürünleri paylaştı

Teknosa, ramazan ayında en çok ilgi gören ürünleri paylaştı

Teknosa, ramazan ayı boyunca teknoloji alışverişlerindeki tüketici tercihlerini yayımladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde liderliğini sürdürürken, eğlence ve eğitim dünyasının en önemli ürünleri olan LCD televizyonlar ve tabletler popülerliklerini korudu.

Kullanım kolaylığıyla tercih edilen şarjlı ve robot süpürgelere talep artarak devam ederken, geçen yılki ramazan ayına göre robot süpürge satışları yüzde 123 artış gösterdi. Ramazan döneminde blender seti, kahve makinesi ve fritöz gibi pratik mutfak aletlerine olan ilgi de arttı.

Ramazanda en çok tercih edilen ve ciroya önemli katkı yapan ürünler sırasıyla akıllı telefon, LCD televizyon, robot süpürge, tablet, şarjlı süpürge, notebook, akıllı saat, oyun bilgisayarı, bluetooth kulaklık ve espresso makinesi oldu.

Akıllı telefonlarda 128 GB ve 256 GB hafıza tercihleri öne çıkarken, LCD televizyonlarda sırasıyla 65, 55, 75 ve 50 inç ekranlar tüketicilerin en çok tercih ettikleri ekran boyutları oldu. Bir önceki aya göre ütü satışları yüzde 34, fritöz yüzde 49, halı yıkama makinesi yüzde 92 ve blender seti ürünleri yüzde 17 büyüdü.

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