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Maskeliydiler İstanbul Şişli'de biri hamile 2 kişi öldürüldü

Maskeliydiler İstanbul Şişli'de biri hamile 2 kişi öldürüldü

İSTANBUL Şişli'de kanlı baskın. Maskeli saldırganlar biri hamile iki kişiyi öldürdü.

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 Şişli'de apart dairede kalan biri kadın 2 kişi, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İSTANBUL Şişli Kuştepe Mahallesi'nde gece saatlerinde bir binanın zemin katındaki apart daireye giren 4 kişi, buradaki Gültekin G. ile hamile olduğu öğrenilen Kader K'ye silahla ateş etti.

Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, girdikleri dairede, Gültekin G. ile Kader K'yi yaralı olarak buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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