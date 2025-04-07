Amerika'da kara pazartesi ABD Başkanı Donald Trump ülkeyi şoka soktu

ABD Başkanı Donald Trump aldığı kararlarla ülkesini sarsmaya devam ediyor. Amerika yeni haftaya kızarmış tahtalarla başladı ülke kara pazartesi yaşıyor. ABD vadeli endeksleri yeni haftaya %3'ün üzerinde düşüşle başladı. Japonya'da kayıplar ilk işlemlerde %8'i, Çin borsasında da %5'i aştı. Altın, petrol ve Bitcoin'de de düşüşler yaşanırken Ethereum'da ise kayıp yüzde 10'a ulaştı.

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ABD'nin gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Çin ve Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı önlemler açıkladı. Dünya borsaları yeni haftaya sert düşüşlerle başladı. Borsalarla birlikte altın, petrol ve kripto paralarda da düşüşler devam ediyor.

BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ

ABD ve Avrupa borsalarında vadeli işlemler yüzde 3'ü aşan kayıplar yaşadı. Dow Jones'ta %2,35, SP 500'de %2,9 ve Nasdaq'da %3,9 ile işlemler devam ediyor. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 7,29 düşerek 2023'ten bu yana dip seviyeyi gördü. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 5.24 geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 7,68 geriledi. Endeks, 16 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Piyasalar, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerine karşılık yeni destek adımları açıklayıp açıklamayacağını beklerken lokomotif hisseleri izleyen CSI 300 endeksi yüzde 6,31 geriledi. Avustralya borsasında kayıplar yüzde 10'a ulaştı.

BITCOIN'DE BÜYÜK KAYIP

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife paketiyle ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle Bitcoin, 75 bin doların altında düştü. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 10'dan fazla düşerek 75 bin doların altına indi.

TSİ 10.00 itibarıyla 74 bin 980 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 8,36 oldu. Bitcoin'in son günlerde yaklaşık 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görmeye devam etmesi dikkati çekiyordu. Trump'ın 2 Nisan akşamı 185 ülkeye gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasından önce, bir Bitcoin hala yaklaşık 87 bin dolar değerindeydi.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD'yi "Dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermişti. Ayrıca Trump'ın bir "Ulusal bitcoin rezervi planı" da bulunuyor. Donald Trump, dijital para birimlerinin destekçisi olarak görülüyor ancak şu ana kadar kripto destekçilerinin umutlarını yerine getiremedi. Bitcoin, Trump'ın göreve başladığı gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin doların üzerine çıkmıştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 22 değer kaybederek 1421 dolar seviyesine geriledi.

DONALD TRUMP: GERİ ADIM YOK

Hafta sonunda yaşanan son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını söyledi.

Finans piyasalarını sarsan ve durgunluk korkularını artıran vergilerle ilgili olarak Trump, endişe duymadığını belirterek, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından liderlerle konuştuğunu ve onların bir anlaşma için "can attıklarını" da söyleyen Trump, "Açık vermeyeceğiz. Fazlalarımız olacak veya en kötüsü, zararımızı telafi edeceğiz" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yeni vergilerin "haftalar içinde ortadan kalkabilecek türden" olmadığını, "ülkelerin ne teklif edeceğini görmeleri gerektiğini" söyledi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise tarifelerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bu arada son gümrük tarifelerinin çarşamba gününden itibaren başlaması bekleniyor. Analistler, "sonu belli olmayan yeni bir ekonomik belirsizlik döneminin başladığını" ifade ediyor.