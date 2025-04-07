Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar
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Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıyı şaşırttı. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altında haftanın ilk işlem gününde değer kaybı yaşanıyor. İşte altın piyasası ve gram, çeyrek altında son fiyatlar...
Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 710 liradan tamamlamıştı.
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Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 940 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 27 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
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