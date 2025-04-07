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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar

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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıyı şaşırttı. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altında haftanın ilk işlem gününde değer kaybı yaşanıyor. İşte altın piyasası ve gram, çeyrek altında son fiyatlar...

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 710 liradan tamamlamıştı.

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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 940 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 27 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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