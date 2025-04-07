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YRP'de istifa depremi! 10 kişi birden ayrıldı

YRP'de istifa depremi! 10 kişi birden ayrıldı

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde iki belediye başkanının istifa etmesinin ardından aralarında 5 Belediye meclis üyesinin de bulunduğu 10 kişi partilerinden istifa etti.

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Yeniden Refah Partisi Konya Teşkilatı'nda Aralarında 5 Belediye meclis üyesinin de bulunduğu 10 kişi partilerinden istifa etti. Karatay, Selçuklu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile İl Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu 10 isim, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Orak açıklama yapan istifa eden üyeler şu ifadeleri kullandı: “31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkımızın teveccühü ile geldiğimiz meclis üyeliği görevimizi bugüne kadar layığıyla yerine getirmeye, partimizi temsil etmeye çalıştık. Bugüne kadar teşkilatların ve halkımızın sesini her platformda dinleyip bu minvalde hareket ettik.

Meclis üyesi olarak yola çıktığımız hizmet yolunda halkımızın sesini seçildiğimiz günden bu yana duyurmaya gayret gösterdik. Siyaseti ayrıştırıcı bir yol olarak değil birleştirici bir yol olarak gördüğümüz için Yeniden Refah Partisinde hizmet ettik. Ancak gelinen noktada mevcut yönetimin birleştirici bir tutum yerine ayrıştırıcı bir tutum sergilemesi ve gördüğümüz lüzum üzerine Yeniden Refah Partisi Karatay Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Konya İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak Yeniden Refah Partisinden istifa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte milli görüş prensiplerine bağlı kalarak görevlerimize bağımsız olarak devam edeceğiz.”

İstifa eden isimler

-Ramazan Karasu (Karatay Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi)

-Orçin Keser (Selçuklu Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi)

-Mustafa Dağlı (Karatay Belediyesi Meclis Üyesi)

-Sami Acıyan (Karatay Belediyesi Meclis Üyesi)

-İbrahim Nokta (Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi)

-Mehmet Fatih Soylu (YRP Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi)

-Mustafa Serdar Çökük (YRP Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi)

-İsa Özkan (YRP Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi)

-Ali İhsan Üremiş – (YRP Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi)

-Ömer Sunay – (YRP Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi)

Geçtiğimiz günlerde de Konya'nın Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) istifa etmişti.

YRP
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