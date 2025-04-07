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Uçakta panik anları: Acil çıkış kapısını açmaya çalıştı

Uçakta panik anları: Acil çıkış kapısını açmaya çalıştı

Kuala Lumpur-Sydney seferini yapan uçakta bir yolcunun iki kez acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı ve kabin memuruna saldırdığı bildirildi. Gözaltına alınan yolcu hakkında “uçuş güvenliğini tehlikeye atmak” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Avustralya Federal Polisi (AFP), Kuala Lumpur'dan Sydney'e giden uçakta yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 46 yaşındaki yolcunun, uçuş esnasında uçağın arka tarafındaki acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı, kabin memurunun müdahalesiyle koltuğuna götürüldüğü ifade edildi.

Aynı yolcunun daha sonra uçağın orta kısmındaki acil çıkış kapısını da açmaya çalıştığı, kabin memurları ve yolcular tarafından zapt edilince hava yolu çalışanına saldırdığı bildirildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Açıklamada, uçağın Sydney'e inmesinin ardından kapıyı açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı, "uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin memuruna saldırmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

ABC News'ün haberine göre, yolcunun avukatı, müvekkilinin uçağa binmeden önce uyku ilacı ve alkol aldığını ve olayı hatırlamadığını açıkladı.

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