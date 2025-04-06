AK Parti ve bakanlardan Özel’in sözlerine peş peşe tepkiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay konuşmasında kullandığı "cunta yönetimi" ifadesi, AK Parti cephesinden ve Kabine üyelerinden sert tepkiler aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a kadar birçok isim, Özel’in açıklamasını kınarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da tepki gösterenler arasında yer aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda yaptığı konuşmada kullandığı "cunta yönetimi" ifadesine Kabine üyesi bakanlar ve AK Parti'den sert tepkiler geldi.

BAKAN FİDAN: BU ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Artık haddini bil! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır.

Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.

Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik.

Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir.

Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel’dir.

Haftalardır dış güçlerden medet uman, 'terk edilmiş hissediyoruz' diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir.

Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir.

Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz!

Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Artık haddini bil!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır.



Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.



Türkiye’yi hedef alan her… — Hakan Fidan (@HakanFidan) April 6, 2025

BAKAN YERLİKAYA: DOĞRUDAN MİLLETE HAKARETTİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize 'cunta' demek, sandığı, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef almaktır. ‘Cunta yönetimi’ iftirası, Türkiye’yi yurtdışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de muhalefettir, doğrudan millete hakarettir. Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir. Aziz milletimiz yakın siyasi tarihten maalesef cunta nedir, darbeler neye yol açar çok iyi bilmektedir. 27 Mayıs’ta Demokrat Parti hükümeti darbeyle devrildi, Başvekil Adnan Menderes ve dava arkadaşları Yassıada’da sözde ‘yargılandı’, ardından idam edildiler. Darağacına mahkum edilenler sadece Menderes ve arkadaşları değildi, bizatihi milletin özgür iradesiydi" ifadelerini kullandı.

Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize “cunta” demek; sandığı, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef almaktır. “Cunta yönetimi” iftirası, Türkiye’yi yurtdışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 6, 2025

BAKAN YUMAKLI: KİRLİ YOLLARLA DURDURMAK İSTEYENLER ŞUNU İYİ BİLMELİDİR...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Ülkemizin ilerleyişini kirli yollarla durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin güveni ve desteğiyle, tarımdan sanayiye, her alanda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Cunta görmek isteyenlerin demokrasiden uzak, kavga ve kaosun, siyasi çıkarların, iradesine ipotek konulan delegelerin yer aldığı kurultaylara bakması yeterlidir.



Tarih boyunca darbelerle, cunta ve vesayet düzeniyle anılan bir partinin Genel Başkanı’na aynaya bakmasını tavsiye… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 6, 2025

BAKAN TEKİN: DÜN CUNTAYLA KOL KOLA YÜRÜYEN ZİHNİYETİN DEVAMIDIR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 'cunta yönetimi' diyerek konuşanlar, dün cuntayla kol kola yürüyen zihniyetin devamıdır. Arşivler, CHP'nin darbelerle iç içe geçmiş siyasi sicilini bir bir ortaya koymaktadır." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı’nın, milletin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize yönelik “cunta yönetimi” iftirası, sadece siyasi nezaketsizlik değil; demokrasiye yönelmiş açık bir saldırıdır. Bu söylem, sandığı içselleştiremeyen, milletin kararını yok sayan eski… — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 6, 2025

BAKAN IŞIKHAN: HADSİZLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan, meşruiyetini sorgulayan hadsizler önce kendi tarihlerini, vesayetle kol kola yürüdükleri dönemleri, demokrasiyi hiçe saydıkları uygulamaları hatırlasınlar." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yönelik “cunta” ifadesini kullanması en hafif tabiriyle milletin hür iradesine hakarettir.



Aziz milletimizin iradesiyle, girdiği seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan,… — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 6, 2025

BAKAN BOLAT: TEK KELİMEYLE İFTİRADIR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ömrünü milletine hizmet etmeye adamış ve 22 yıldır milletinin büyük desteğiyle girdiği her seçimden zaferle ayrılmış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin ismini 'cunta' ile yan yana anmak tek kelimeyle iftiradır." dedi.

BAKAN KACIR: HİÇBİR SALDIRI BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni dünya düzeninin oyun kurucu güçlerinden olacak. Bu yolculuğu akamete uğratmak için içeriden-dışarıdan yapılan hiçbir saldırı başarıya ulaşamayacak." ifadesini kullandı.

İlk kez doğrudan halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizi cunta olarak nitelemek, Türk Milletinin hür iradesine saygısızlıktır.



Ana muhalefet partisi, Milli İrade hazımsızlığından kurtulamıyor.



Cuntacılık, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a, 28… — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 6, 2025

BAKAN BAK: KİŞİ, KENDİNDEN BİLİR İŞİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza 'cuntacı' demek, ancak sırtını vesayete dayayanların dilidir. Kişi kendinden bilir işi." ifadelerini kullandı.

Siz o cuntacılık işlerini bizden iyi bilirsiniz.



Milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ‘cuntacı’ demek, ancak sırtını vesayete dayayanların dilidir. Kişi kendinden bilir işi.



Milletin iradesini yok sayanlar, bu millete hem özür hem de ahlâklı siyaset borçlular. — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) April 6, 2025

YAZICI: MİLLETİMİZ NEZDİNDE YERİ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ndan da Özgür Özel'e tepki geldi.

Özel'in tehlikeli ve çirkin bir siyaset dili izlediğini savunan Yazıcı, "Cumhurbaşkanımız, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve Milletimizin temsilcisidir, gücünü milletten almaktadır. Milli iradeyi içine sindiremeyenlerin Milletimiz nezdinde yeri yoktur." ifadelerini kullandı.