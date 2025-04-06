Aslı Baykal’dan CHP kurultayına sert tepki: Siyaseten bitmiştir

CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada kurultayda babasının adının anılmamasına tepki göstererek, partide siyasetin çıkar odaklı hale geldiğini ve yönetime karşı ses çıkaramayan bir yapı oluştuğunu söyledi. Baykal, “Cunta yönetimini bile aşmışlar, çıt çıkaramaz hale düşmüşler” diyerek CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Ankara’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi. Babasının isminin kurultayda anılmamasını eleştiren Baykal, CHP’nin mirasını ve siyaset anlayışını kaybettiğini savundu.

Aslı Baykal, X platformundan yaptığı paylaşımda CHP'de siyaset yapanların artık toplum için değil çıkar için hareket ettiğini belirtti. Baykal, parti yönetimine karşı ses çıkaramayan delege yapısını eleştirerek, “Aday yapılma umudu ile bekleşen bir topluluk kaldı geriye yalnızca” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, CHP’nin darbe ile kapatıldıktan sonra ikinci kez açılmasını sağlayan ismin babası Deniz Baykal olduğunu hatırlatan Baykal, bugünkü CHP kadrolarını, “Cunta yönetimini bile aşmışlar, çıt çıkaramaz hale düşmüşler” sözleriyle eleştirdi. Sessiz kalan parti üyelerini de sorumlu tutan Baykal, partinin ideolojisinden ve ilkelerinden uzaklaştığını vurguladı.

İşte Aslı Baykal’ın X hesabından yaptığı o paylaşım: