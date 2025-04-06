Eyüpspor'un Avrupa inadı! Kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig’de haftanın maçında Hatayspor’u 1-0 mağlup eden Eyüpspor, puanını 47’ye yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Mersin’de oynanan mücadelede galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mame Thiam kaydederken, Hatayspor 19 puanla düşme hattında kaldı.

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Trendyol Süper Lig'de haftanın karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor.

Günün ikinci müsabakası, Hatayspor ile Eyüpspor arasında yapıldı.

Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda ağırladığı Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk takımın tek golünü ilk yarının 23'üncü dakikasında Mame Thiam kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor 19 puanla 18'inci sırada kalırken, Eyüpspor, Avrupa yolunda son derece kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

İstanbul temsilcisi, 47 puanla 5'inci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Arda Turan'ın öğrencileri bir üst sıradaki Beşiktaş'la aynı puanda.

Eyüpspor, Süper Lig'de bir sonraki hafta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak.