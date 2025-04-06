Cem Yılmaz tepkilere dayanamadı, X hesabını kapattı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden eylemlerde 301 öğrencinin tutuklanmasına dair sessiz kalan Cem Yılmaz, sosyal medyada artan eleştirilerin ardından 16 milyon takipçili X hesabını kapattı.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 16 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu X (eski adıyla Twitter) hesabını kapattı. 6 Nisan 2025 itibarıyla erişime kapalı hale gelen hesabın, son günlerde sanatçının sessizliği nedeniyle sosyal medyada yükselen eleştirilerin ardından kapatıldığı öne sürülüyor.

Cem Yılmaz’a yöneltilen eleştiriler, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protesto gösterilerinde tutuklanan 301 üniversite öğrencisiyle ilgili sessiz kalmasıyla daha da yoğunlaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, sanatçının toplumsal olaylar karşısındaki sessizliğini eleştirerek, “duyarsızlık” ve “kaygısızlık” suçlamasında bulundu.

Yılmaz’ın yıllardır biriktirdiği popülariteye rağmen, yaşanan gelişmelere dair hiçbir açıklama yapmaması kamuoyunda hayal kırıklığı yarattı. Sanatçıya yönelik tepkilerin artmasıyla birlikte, sosyal medyada hedef haline geldiği ve bu baskının sonucunda X hesabını kapatma kararı aldığı düşünülüyor.

Daha önce de sosyal medyaya ara veren Yılmaz, ilk kez bu kadar radikal bir adım attı. Bu durum, sanatçının sosyal medyadaki linç kültürüne karşı bir tepki olarak yorumlanırken, diğer yandan sanatçıların toplumsal sorumlulukları ve ifade özgürlüğü üzerine de yeniden bir tartışma başlattı.

Cem Yılmaz’ın bu konuda bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmezken, sanat dünyasında ve kamuoyunda bu sessizliğin ne kadar süreceği merakla bekleniyor.