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Berkay Gezgin CHP'nin PM listesinde

Berkay Gezgin CHP'nin PM listesinde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının sloganı olan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, CHP'nin PM listesine alındı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada duyurdu. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ünlü "Her şey çok güzel olacak" sloganını yaratan tutuklu Berkay Gezgin, CHP'nin Parti Meclisi'ne dahil edildi.

Özel, Parti Meclisi üyesi Volkan Demir'in ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir görevle atanacağını belirtti. Demir, yeni görevi nedeniyle partideki görevinden ayrılacak.

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasına karşı yapılan protestolar sırasında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Volkan Demir ise uluslararası finans alanında uzman bir akademisyen olup, daha önce Galatasaray Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı yapmıştı.

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