CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday Özgür Özel! Ümit Uysal adaylıktan çekildi, Berhan Şimşek aday olamadı

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı kurultayda Ümit Uysal adaylıktan çekildi. Berhan Şimşek ise divana müracaat için 5 dakika geç kalınca adaylığı kabul edilmedi. Kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu açıklandı.

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Özel, saat 10.00'da CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı. Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

Ümit Uysal adaylıktan çekildi, Berhan Şimşek...

Genel başkanlığa Özgür Özel'le birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı. Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini açıkladı. Uysal, adaylık kararından vazgeçmesiyle ilgili olarak, "Açıklayamayacağım gelişmeler nedeniyle adaylıktan çekildim." dedi.

Berhan Şimşek'ten "5 dakika" tepkisi!

Berhan Şimşek ise divana müracaat için 5 dakika geç kaldı. Bu yüzden Şimşek'in adaylığı kabul edilmedi. Dakikalar sonra Berhan Şimşek'ten CHP'yi hedef alan bir açıklama geldi. Yeterli imza sayısına ulaştığını ifade eden Şimşek sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen "Hayır vakit geçmiştir" dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar.

"97 imzayı takdim ederim"

Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor. Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir, 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine"

Tek aday Özgür Özel

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Çavuşoğlu, Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğunu duyurdu. Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuduktan sonra seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.

Ümit Uysal (solda) ve Berhan Şimşek (sağda)

Genel Başkanlık için oylama 1 saat sürecek

Genel Başkanlık için oylamanın 12.30 itibarıyla başlayacağı ve 1 saat süreceği duyuruldu. Bu arada Parti Meclisi (PM) üyeliği için adaylık başvuruları da alınmaya başlandı. Genel Başkan seçiminin ardından PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için de ayrıca seçim yapılacak. Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi oy kullanacak.

Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Özel'in yanındaki koltuk İmamoğlu'na ayrıldı

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.

Salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu posterleri yer aldı.