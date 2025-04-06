İmamoğlu'ndan avukatına: Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nu ziyaret eden avukatı Pehlivan, “Hukuki bir konu üzerine konuşurken çok anlamlı bir söz söyledi: ‘Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin.’ Bu zorlu süreçte onun cesur ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit oldum ve bundan güç aldım” dedi.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan’a ziyaretinde anlamlı bir mesaj verdi. Hukuki bir konu hakkında konuşurken "Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin" diyerek, zorlu süreçteki duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Avukatı Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun cesur ve kararlı tutumunun kendisine güç verdiğini ifade etti.

Pehlivan, “Hukuki bir konu üzerine konuşurken çok anlamlı bir söz söyledi: ‘Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin.’ Bu zorlu süreçte onun cesur ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit oldum ve bundan güç aldım” dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pehlivan’ın paylaşımı şöyle:

"Bugün cezaevinde ziyaret ettiğim müvekkilim Ekrem İmamoğlu, hukuki bir konu üzerine konuşurken çok anlamlı bir söz söyledi: ‘Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin.’ Bu zorlu süreçte onun cesur ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit oldum ve bundan güç aldım. Avukatlar, böylesi zamanlarda mağduriyetlere değil cesarete tanıklık eden, hukuksuzluğa karşı dik duran, adalet mücadelesinin cesur sesleridir. Çünkü savunma, mağduriyetin değil cesaretin, umutsuzluğun değil direnişin sesi olmaktır. Cesaretiyle hukuku savunan, umudu büyüten ve asla boyun eğmeyen tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun. Dayanışma ve mücadeleyle…"