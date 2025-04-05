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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evlere ve toplanma alanlarına düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, aynı mahallede bulunan Es-Salim Camisi yakınındaki bir evi hedef alan topçu ateşi sonucu bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla beldesinde toplanma alanının İsrail hava saldırısına uğraması sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Ateşkesi bozan katil İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1309 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 184 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 669'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 225'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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