Servetini artıran tek isim Warren Buffett oldu

ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı gümrük tarifeleri, ABD ekonomisine trilyonlarca dolarlık zarar verdi ve küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi. Dünyanın en zengin insanlarının serveti azaldı. Ancak, servetini artıran tek kişi Warren Buffett oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2 Nisan Çarşamba günü tüm dünyaya ilan ettiği gümrük tarifeleri başta ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi. Piyasalar en zor haftalarından birini geride bıraktı.

ABD BORSALARINDAN TRİLYONLARCA DOLAR SİLİNDİ

Trump'ın dünyadaki tüm ülkeleri hedef alan agresif ticaret politikası piyasalarda satış baskısını getirirken ABD borsaları ikinci günde de kayıpla kapandı.

Endekslerdeki iki günlük keskin düşüş, 6 trilyon doların üzerinde kayba neden oldu. Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD piyasalarından yaklaşık 10 trilyon dolar silindi.

ABD borsasının yanı sıra dünyanın en zengin isimlerinin de serveti uçup buhar oldu. Milyarderlerin serveti hafta boyunca eridi. Dünyanın en zengin 500 insanı olarak bilinen milyarderlerin serveti toplamda 208 milyar dolar azaldı.

2025 YILININ EN ÇOK KAYBEDENİ ELON MUSK OLDU

En büyük değer kaybını ise 18 milyar dolar ile Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg yaşadı.

Jeff Bezos 16 milyar dolar kayıp ile ikinci sırada bulunurken, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en çok konuşulan ismi Elon Musk ise yaşadığı 11 milyar dolar kayıpla en çok değer kaybedenler listesinde üçüncü sırada yer aldı. Musk, yılbaşından bu yana toplamda 130 milyar dolar kayıpla en çok kaybeden isim oldu.

SERVETİNİ ARTIRAN TEK İSİM WARREN BUFETT OLDU

Dünyanın önde gelen milyarderlerinin çoğu servetinde milyarlarca dolar kayıp yaşarken 2025 yılının başından bu yana servetini artıran tek isim Omaha Kahini olarak bilinen ünlü yatırımcı Warren Buffett oldu.

Buffett'ın sene başında 142 milyar dolar olan serveti, son yaşananların ardından 12 milyar dolar artışla 155 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Buffett, servetindeki bu artışla birlikte dünyanın en zengin altıncı ismi oldu.

OMAHA KÂHİNİ'NİN BAŞARISI TESADÜF MÜ?

Uzun süredir elindeki hisse senetlerini satarak nakit geçen veya tahvil alan Buffett'ın servet kaybetmemesindeki başarısı tesadüf karşılanmadı.

Buffett ve şirketi Berkshire Hathaway, bir süredir hisse senedi satışını zaten yapıyordu. 94 yaşındaki Buffett, son iki takvim yılında net 158 ​​milyar dolarlık hisse senedini elden çıkardı.

Eylül 2022'de 110 milyar dolar olan Berkshire'ın nakit varlığı, 2024 yıl sonu itibarıyla 321 milyar dolara yükseldi.

Analistler, Buffett'ın bir değer yatırımcısı olması nedeniyle son düşüşleri fırsata çevirebileceğini ifade etti.

Son düşüşlerde Berkshire'ın hissesine sahip olduğu Apple, American Express, Bank of America ve Occidental Petroleum yüzde 9'dan fazla değer kaybetmişti.

KAYNAK: NTV