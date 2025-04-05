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Beyaz Saray, Netanyahu iddialarını doğruladı

Beyaz Saray, Netanyahu iddialarını doğruladı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, 3 İsrailli yetkili ve bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü ABD'yi ziyaret edeceği yönündeki iddiaları doğruladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Macaristan ziyaretinin ardından bir başka yurt dışı ziyaretine daha hazırlanıyor.

İngiltere merkezli Reuters'ın haberine göre, 3 İsrailli yetkili ve 1 Beyaz Saray yetkilisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü ABD'yi ziyaret edeceği yönündeki iddiaları doğruladı.

İsrailli yetkililer ve bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini görüşmesi bekleniyor.

TRUMP'IN İKİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İKİNCİ ZİYARET

Pazartesi gerçekleştirilmesi beklenen görüşme, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıların başlamasından bu yana Washington'a 4'üncü, Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ise 2'inci ziyareti olacak.

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