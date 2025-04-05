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Trabzonspor'dan PFDK kararları sonrası flaş paylaşım!

Trabzonspor'dan PFDK kararları sonrası flaş paylaşım!

Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe - Galatasaray maçından çıkan olaylarla ilgili verdiği kararlar sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe - Galatasaray maçından çıkan olaylarla ilgili verdiği kararlara tepki gösterdi.

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda yer alan görselde ise dengesi bozulmuş bir terazi ile '3 maymun'a yer verildi.

Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde:

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