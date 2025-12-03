Trabzonspor'un yıldızı 3 ay sahalardan uzak kalacak!

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın kaval kemiğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edileceğini açıkladı.

Abone ol

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın kaval kemiğindeki problem sebebiyle ameliyat olacağını duyurdu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Rayyan Baniya’nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki oyuncunun, 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.