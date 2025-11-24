7 gollü çılgın maçta Trabzonspor, Başakşehir'i 90+11'de yıktı

Trabzonspor, 10 kişi kalan Başakşehir karşısında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 4-3 kazanarak puanını 28’e yükseltti. Ev sahibi ekip, eksik olmasına rağmen Selke ve Shomurodov ile üstünlük sağlasa da Trabzonspor, Augusto, Onuachu, Bertuğ Yıldırım ve uzatmada Muçi’nin golüyle karşılaşmayı çevirmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazandı.

Karşılaşmanın 10'ncu dakikasında Başakşehir forması giyen Ebosele kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan Başakşehir, 22'de Selke'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor adına 37'de sahneye çıkan Felipe Augusto skora denge getirdi. İlk yarının son anlarında 45'te Başakşehir'in golcüsü Shomurodov sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor, 76'da Onuachu'nun penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Golden yalnızca 2 dakika sonra 78'de sahneye çıkan Muçi, takımının 3'ncü golünü kaydetti. Maçın bitimine dakikalar kala sahneye çıkan Bertuğ Yıldırım 90+1'de takımının eşitlik sayısını kaydetti.

Maçın 90+11'nci dakikasında Muçi, sol ayağıyla muhteşem bir gol attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 28 yaptı. Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Başakşehir 3 - 4 Trabzonspor

90'Maç Trabzonspor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

90'GOL! Muçi topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor öne geçti.

90'GOL! Bertuğ Yıldırım, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getirdi.

77'GOL! Muçi topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 3-2 öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Onuachu, pasını penaltı noktasındaki Muçi'ye çıkardı. Muçi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

76'GOL! Onuachu, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2 yaptı.

74'Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor penaltı kazandı.

73'Halil Umut Meler, penaltı incelemesi için VAR'a gitti. Trabzonspor penaltı bekliyor.

50'Onuachu'nun indirdiği topa Olaigbe vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.

47'Olaigbe'nin sol taraftan içeri çevirdiği topta Onuachu topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı Olaigbe için kalktı.

46'İkinci yarıya Trabzonspor başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 7 dakika ilave edildi.

45'GOL! Shomurodov topu ağlara gönderdi ve Başakşehir öne geçti.

42'Savunmanın arkasına atılan topta Felipe, bu kez sağ taraftan karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci ayağıyla çıkardı.

37'GOL! Augusto golü attı ve skoru 1-1'e getirdi. Mustafa'nın ara pasında hareketlenen Augusto sol çaprazdan karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

33'Zubkov'un vuruşu barajdan döndü.

32'Trabzonspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

22'GOL! Selke topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Başakşehir 1-0 öne geçti.

21'Halil Umut Meler, Okay'ın eliyle oynadığını söyledi ve penaltı noktasını gösterdi.

21'Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından Halil Umut Meler VAR'a gitti. Penaltı incelemesi yapılıyor.

15'Sağ taraftan yapılan ortaya Folcarelli kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

10'Halil Umur Meler, sarı kartı iptal etti ve Ebosele'ye kırmızı kart gösterdi.

8'Ebosele'nin Visca'ya yaptığı hareketi Halil Umut Meler VAR'da izlemeye gitti.

5'İlk 5 dakika topa daha fazla sahip olan taraf Başakşehir.

1'İlk düdük çaldı ve maça Başakşehir başladı.

Başakşehir - Trabzonspor ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Zubkov, Vişça, Augusto, Onuachu