Visca maça devam edemedi! VAR'dan kırmızı kart çıktı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Başakşehir, 10. dakikada 10 kişi kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikada korkutan bir sakatlık yaşandı. 

Onuachu'nun orta sahadan gönderdiği pasta sağ kanattan atağ çıkan Edin Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ebosele bu pozisyonda sarı kart gördü. 

Gelen uyarı sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu yakından izlemek için VAR'a gitti. Pozisyonu VAR'da yakından izleyen hakem sarı kartı iptal ederek Ebosele'ye kırmızı kart gösterdi.

Yaşanan pozisyond sakatlanan Visca ise maça devam edemedi ve yerini Olaigbe'ye bıraktı. beIN SPORTS'un haberine göre Visca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR PENALTI KAZANDI

Maçın 20. dakikasında sol kanattan yapılan ortada Trabzonspor ceza sahasında Duarte'nin kafa vuruşunda top Okay'a çarptı. 

VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem pozisyonu izlemeye gitti.

Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Halil Umut Meler, Başakşehir lehine penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Selke, takımını 1-0 öne geçirdi. 

FATİH TEKKE SAKATLIĞI AÇIKLADI!

Maçın ardından açıklamalar yapan Fatih Tekke, Boşnak oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

Fatih Tekke şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler. Kırık olduğu yönünde haber aldık."

