Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Koreli mevkidaşından ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. Lee'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

İMZALAR ATILDI

Türkiye ve Güney Kore arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi de bulunuyor.

Görüşmenin ardından liderler basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncellikle değerli dostum ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanına Haziran ayında göreve başladığında tebriklerimi iletmiştim. Kendisi daha çocuk yaşta zorluklarla karşılaşmış ve ülkesine yaptığı hizmetlerle Kore halkının teveccühünü kazanmış bir liderdir. Uzun yıllardan sonra Güney Kore'den Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bize mutluluk veriyor. Bildiğiniz üzere Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk. 70 sene önce Kore savaşına 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Kendilerine nazik yaklaşımı için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli dostumla bugün kapsamlı görüşmeler yaptık. Ticaretten turizme enerjiden savunma sanayiine karşılıklı yatırımlara pek çok alanda iş birliklerini ele aldık. İnovasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunuyor. Bugün rüzgar enerjisi alanında önemli bir belge daha imzalandı. Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret sınırımızı aştık.

Ülkemizde yatırım yapacak, üretim sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteğimizi vereceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum. Savunma Sanayiinde de önemli projelere imza attık. Altay tankı bunun en başarılı örneklerinden biri. Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Savunma Sanayiine yönelik bundan sonraki süreçte bir çok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk.

Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldık. Başta BM, G20 ve MIKTA olmak üzere uluslararası platformlarda iş birliğimizi sürmekte mutabık kaldık. Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı dahil, Irak ve Orta Asya gibi coğrafyalarla da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Ateşkesin sürdürülmesini savunuyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması barış için şarttır.

Bugün ülkemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Sayın Cumhurbaşkanının kıymetli refikasının da öğretmen olduğunu öğrendim. Bu vesileyle ülkemizdeki öğretmenlerin ve Sayın Hanımefendinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

Lee'nin açıklamalarından satır başları:

Öncelikle bu davet için teşekkür eder ve şahsıma gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Dostluğumuz 1950 yılında sağlam temel ile başlamıştır. Özellikle Avrupa ile Asya'nın kesiştiği noktada yer alan Türkiye, Güney Kore ile güçlü bir konuma gelmiştir. Stratejik ortaklığımızda geleceğe dönük çıkarlarımızı kapsamlı şekilde ele aldık.