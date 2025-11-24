BIST 10.902
Prens iyice açıldı! Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde alkol satışına izin

Suudi Arabistan'ın alkole erişimi genişlettiği ve özel oturum iznine sahip yabancı misafirlere daha önce yine yabancı diplomatlara ayrılmış bir mağazadan alkollü içecek satın alabilmelerine izin vermeye başladığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'da değişimler sürüyor. Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünde son yıllarda hayata geçirdiği reformlarla geleneksel yapısını dönüştürmeye devam ediyor.

Krallık, ekonomisini çeşitlendirme ve turizmi küresel ölçekte canlandırma hedefi doğrultusunda dikkat çeken kararlar alıyor.

73 YILLIK ALKOL YASAĞI GEVŞETİLMİŞTİ

Giyim kurallarının esnetildiği etkinlikler, kutsal mekanlarda konserler derken Suudi yönetimi, batılı tarza kaymaya başladı.

Turist çekmeyi önceleyen bir hedef doğrultusunda ilerleyen Krallık, geçtiğimiz aylarda 73 yıllık alkol yasağını gevşetme kararı almıştı.

SESSİZCE HAYATA GEÇİRİLDİ

Son yaşanan gelişmeye göre, Riyad'da bazı özel mağazalarda alkol satışları sessizce başladı. 

Semafor'ın haberine göre; Suudi Arabistan'da bazı kaynaklar alkole erişimin genişletildiğini belirtti. 

Suudi Arabistan'da özel oturum iznine sahip yabancı misafirlerin, yine daha önce yabancı diplomatlara ayrılmış Riyad'da bulunan özel bir mağazadan alkollü içecek satın alabilmelerine izin verildiği öğrenildi. 

BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE ÖZEL MİSAFİRLER ALKOLE ERİŞTİ

Son birkaç gün içinde, Suudi Arabistan'da özel olarak ikamet edenler, satış noktasından alkol satın aldı.

Ayrıca bu kapsamda da yeni alkol mağazalarının Cidde ve Dhahran dahil olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinde de açılacağı öğrenildi. 

"TURİZM" ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu hamle, Suudi hükümetinin turizmi çeşitlendirmesinin temel bir ayağı haline getirme planını sürdürürken, alkol satışını ve tüketimini resmileştirme yolunda attığı son adım olarak kayda geçti. 

