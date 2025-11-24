BIST 10.896
İstanbul'da korkunç olay! Parkta oyun oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı

İSTANBUL Bağcılar'da parkta oyun oynayan 4 çocuğu elektrik çarptı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, çocukların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından 4 çocuk, tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da bulunan Plevne Çocuk Parkı'nda oynayan 4 çocuk, park içerisindeki elektrikle çalışan oyuncaklarda oluştuğu iddia edilen elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

4 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, çocukların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından 4 çocuk, tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA YAPIYOR

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, parkta kaçak oluşup oluşmadığının belirlenmesi için teknik ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.

