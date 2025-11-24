1 milyar Euro teklif almıştı! Yönetime sözleşme uzatmak istemediğini iletti

Real Madrid'de Xabi Alonso ile sorun yaşayan Vinicius Junior, yönetime sözleşme uzatmak istemediğini iletti.Abone ol
LaLiga'da Elche ile berabere kalan Real Madrid'de, Vinicius Junior krizi yaşanıyor.
Gelecek sezon sonu sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldıza, Suudi Arabistan ekiplerinin 5 yıllığına 1 milyar Euro teklif ettiği iddia ediliyordu. Başkan Florentino Perez ile görüşen 25 yaşındaki yıldız, yeni sözleşmek imzalamak istemediğini iletti.
YÖNETİME XABİ ALONSO RESTİ!
The Athletic'e göre; Vinicius Junior, Xabi Alonso ile yaşadığı gerginlik nedeniyle sözleşme yenilemek istemediğini bildirdi.
Brezilyalı oyuncunun, Xabi Alonso'nun takımın başında kalması halinde kararından dönmeyeceği aktarıldı.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 23 maçta görev yapan oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.