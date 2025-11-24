BIST 10.888
İsrail ordusunun bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı

Gazze'de katil İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze kentinde İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu bir çocuğun orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Bölge sakinlerine İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış savaş mühimmatları veya şüpheli nesnelerle temas kurmamaları, bunların bulunması halinde yetkililere haber verilmesi uyarısı yapıldı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da "Abdulal" ailesinden 2 çocuğun Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesinde İsrail ordusunun bıraktığı şüpheli bir nesnenin patlaması sonucu yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ateşkesin ardından Gazze'de çekildiği bölgelerde, patlamamış mermiler, oyuncak veya konserve kutu görünümünde bubi tuzakları bıraktığını söylemişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde bıraktığı, sivillerin hayatını tehdit eden 20 bin patlamamış mühimmat bulunuyor.

