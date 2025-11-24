Zelenski: Putin, çaldıklarının yasal olarak tanınmasını istiyor

Rusya’nın her gün can kayıplarına yol açtığını vurgulayan Zelenski, ABD ve Avrupalı ortaklarla yürütülen barış planı çalışmalarında esir değişimi ve kaçırılan çocukların iadesi gibi hassas başlıkların yer aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna topraklarının yasal olarak tanınmasını istemesinin sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için “son derece tehlikeli” olduğunu belirtti. İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu 4. Parlamenter Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katılan Zelenski, uluslararası topluma Rusya’ya baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, 2014 yılında Kırım’ın yasa dışı ilhakını hatırlatarak, “bir devletin sınırlarının zorla değiştirilmesinin kabul edilemez” olduğunu vurguladı. 70’e yakın ülke ve parlamenter heyetin katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, savaşın halen sürdüğünü anımsatan Zelenski, “Rusya hala her gün insanları öldürüyor. İşgal altındaki topraklar işgal altında kalmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

"ŞU ANDA KRİTİK BİR NOKTADAYIZ"

ABD öncülüğünde hazırlanan ve Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya dönük barış planına da değinen Zelenski, bu plan üzerinde Avrupalı ve diğer müttefiklerle birlikte çalıştıklarını belirtti. “Şu anda kritik bir noktadayız. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmek ve herkese gerçek güvenlik sağlamak için ABD, Avrupalı ​​ortaklar ve diğer birçok ülkeyle yakın bir şekilde çalışıyoruz.” diyen Zelenski, müzakere edilen planın son derece hassas unsurlar içerdiğini kaydetti.

Bu unsurlar arasında Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması ve kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesi gibi maddelerin yer aldığını dile getiren Zelenski, “ABD ile koordineli olarak attığımız adımlarda, bu belgenin son derece hassas noktaları içermesini sağlıyoruz. Bunlar arasında, herkes için herkes şeklinde formülü kapsamında tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması ve Rusya tarafından kaçırılan tüm Ukraynalı çocukların tam olarak geri gönderilmesi yer alıyor.” dedi.

"PUTİN, ÇALDIKLARININ YASAL OLARAK TANINMASINI İSTİYOR"

Putin’in Ukrayna topraklarının ilhakını uluslararası hukuk çerçevesinde tanıtma çabasının ciddi sonuçları olabileceğini vurgulayan Zelenski, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Putin, toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerini ihlal ederek çaldıklarının yasal olarak tanınmasını istiyor ve asıl sorun da budur. Hepimiz bunun ne anlama geldiğini anlıyoruz. Bunu sadece Ukrayna’dan değil, tüm dünyadan istiyor. Bu son derece tehlikeli.”