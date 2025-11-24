Altın haftaya yükselişle başladı! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Haftanın ilk iş gününün sonunda Borsa'da altının kilogramı yükseldi. Ons altın 4 bin 81 dolara artarken, gram altın da 5 bin 567 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 5 milyon 745 bin liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 778 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 750 bin lira, en yüksek 5 milyon 778 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 778 bin lira oldu.

ALTININ KİLOGRAMI EN YÜKSEK 5 MİLYON 778 BİN LİRAYI GÖRDÜ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 355 milyon 639 bin 205,20 lira, işlem miktarı ise 957,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 643 milyon 126 bin 961,37 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 567 lira

Çeyrek altın: 9 bin 441 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 487 lira

Tam altın: 37 bin 788 lira

Yarım altın: 18 bin 894 lira