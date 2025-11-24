BIST 10.902
DOLAR 42,43
EURO 48,93
ALTIN 5.571,26
HABER /  EKONOMİ

Altın haftaya yükselişle başladı! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Altın haftaya yükselişle başladı! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Haftanın ilk iş gününün sonunda Borsa'da altının kilogramı yükseldi. Ons altın 4 bin 81 dolara artarken, gram altın da 5 bin 567 lira oldu.

Abone ol

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 5 milyon 745 bin liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 778 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 750 bin lira, en yüksek 5 milyon 778 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 778 bin lira oldu.

ALTININ KİLOGRAMI EN YÜKSEK 5 MİLYON 778 BİN LİRAYI GÖRDÜ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 355 milyon 639 bin 205,20 lira, işlem miktarı ise 957,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 643 milyon 126 bin 961,37 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 567 lira

Çeyrek altın: 9 bin 441 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 487 lira

Tam altın: 37 bin 788 lira

Yarım altın: 18 bin 894 lira

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş, soruşturma iznine itiraz etti
Mansur Yavaş, soruşturma iznine itiraz etti
Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti
Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti
Makatından hava verip öldürülmüştü! Muhammed'in cinayetiyle ilgili 3 kişi açığa alındı
Makatından hava verip öldürülmüştü! Muhammed'in cinayetiyle ilgili 3 kişi açığa alındı
Silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti
Zelenski: Putin, çaldıklarının yasal olarak tanınmasını istiyor
Zelenski: Putin, çaldıklarının yasal olarak tanınmasını istiyor
Nihat Kahveci küplere bindi, saydırdı: ''Başkan bunu buradan yolla!''
Nihat Kahveci küplere bindi, saydırdı: ''Başkan bunu buradan yolla!''
İstanbul'da korkunç olay! Parkta oyun oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
İstanbul'da korkunç olay! Parkta oyun oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama!
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama!
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı
Bakanlık yasakladı! 2 temizlik ürünü raflardan kaldırılıyor
Bakanlık yasakladı! 2 temizlik ürünü raflardan kaldırılıyor
İsrail'de 7 Ekim soruşturmasında kılıçlar çekildi iki isim karşı karşıya geldi
İsrail'de 7 Ekim soruşturmasında kılıçlar çekildi iki isim karşı karşıya geldi
Gazze'de ateşkese rağmen günde 600 tırdan sadece 200'ü içeri girebiliyor
Gazze'de ateşkese rağmen günde 600 tırdan sadece 200'ü içeri girebiliyor