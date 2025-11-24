BIST 10.902
Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti

Fenerbahçe, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişiklik yaparak fıtık ameliyatı olacağı öğrenilen Cenk Tosun’u kadrodan çıkardı ve yerine Levent Mercan’ı dahil etti.

Fenerbahçe, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerde kadrodan çıkarılan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan listeye dahil edildi.

Teknik heyetin tercihine göre yapılan güncellemenin ardından Fenerbahçe, Avrupa maçlarına Levent Mercan'la devam edecek. Fıtık ameliyatı olacağı öğrenilen ve halihazırda da kadro dışı olan Cenk Tosun ise UEFA kadrosunda yer almayacak.

