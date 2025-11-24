BIST 10.897
Gazze'de ateşkese rağmen günde 600 tırdan sadece 200'ü içeri girebiliyor

Gazze'ye 10 Ekim'de sağlanan ateşkes anlaşmasına göre günde 600 yardım tırı girmesi gerekirken İsrail'in en fazla 200 yardım tırının girişine izin verdiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşması ve günlük en az 600 yardım tırı ile ticari malzemenin girişini öngören bağlayıcı insani protokole rağmen, işgalci İsrail Gazze'ye günlük en fazla 200 tırın girişine izin veriyor." dedi.

Sevabite, bunun İsrail'in bölgede aç bırakma politikasını kasıtlı bir şekilde sürdürdüğünün kanıtı olduğunu söyledi.

İsrail, protein içeren gıdaların Gazze'ye girişini özellikle engelliyor

Gazze'de aç bırakmanın bilinçli ve yavaş bir şekilde uygulandığını belirten Sevabite, "Sahadaki tahminlere göre Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme oranı yüzde 90'ı aşmış durumda." ifadesini kullandı.

Yetersiz beslenmenin ana nedeninin İsrail'in yardım girişini engellemesi olduğunu vurgulayan Sevabite, İsrail'in Gazze'ye protein içeren kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt ürünleri ve diğer temel ihtiyaçların girişine özellikle izin vermediğinin altını çizdi.

Sevabite, İsrail'in enkaz kaldırma ve cenazeleri çıkarma için sivil savunma ekiplerinin ihtiyaç duyduğu araçların girişini de engellediğini, bunun, tüm insani kanunların açıkça ihlali olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya dikkati çeken Sevabite, "İşgalci İsrail, uluslararası sorumluluklara rağmen, ablukayı tüm gücüyle sürdürüyor." şeklinde konuştu.

Sevabite, İsrail'in Gazze'deki insani durumu daha kırılgan hale getirmek amacıyla bölgeye ticari ürünlerin girişini de kontrol ettiğini belirtti.

"İşgalci İsrail'e imzaladığı anlaşmaya uyması için baskı yapılmalı"

Abluka, insani yardım ve ticari malzemelerin girişinin engellenmesine ilişkin Sevabite, şunları kaydetti:

"Bu durum, sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılması ve yardımların engellenmesi suçunu teşkil etmektedir. Arabulucu ve garantör kesimlerin, işgalci İsrail'e imzaladığı anlaşmalara uyması ve ağır ihlallerini derhal sona erdirmesi için ciddi ve etkili baskı yapması gerekiyor."

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ve 10 Ekim'de uygulamaya konulan Gazze'de ateşkes anlaşmasına göre, bölgeye günde 600 yardım tırının girmesi gerekiyor.

Ancak İsrail, yardım girişini kısıtladığı gibi sık sık düzenlediği saldırılarla da ateşkesi ihlal ediyor.

