Ailesi Müge Anlı'ya çıkıp aramıştı! 4 yıl sonra kemikleri bulundu, katili bakın kimmiş
Yalova'da akrabasının yanındayken kaybolan Emrah'ın 4 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Ailesinin bir televizyon programına katılarak çocuklarının arkadaşı tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası sonrası bu kişinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik parçalarının Emrah'a ait olduğu tespit edildi.Abone ol
Altınova ilçesi Örencik köyünde 2021 yılında akrabasının yanındayken kaybolan Emrah Elveren'in (34) yakınlarınca kayıp ihbarında bulunuldu.
Yaklaşık 4 yıldır aranan Elveren'in ailesi, geçen mayıs ayında katıldıkları bir televizyon programında çocuklarının, arkadaşı Ahmet Ş. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etmesiyle jandarma bu kişiyi gözaltına aldı.
KAZIDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik parçalarının Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA eşleşmesi tamamlandı.
Yapılan eşleşmede kemiklerin Elveren'e ait olduğu belirlendi.