Özgür Özel Akın Gürlek'e "sert kayaya çarptın oğlum" demişti mahkeme kararını verdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Akın, sert kayaya çarptın oğlum!" sözleri gerekçesiyle Gürlek'in şikayetiyle açılan davada 150 bin TL para cezası verildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açtığı tazminat davası sonuçlandı.
İstanbul 20 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Mahkeme, hükmünde Özel'e 150 bin TL ceza verdi.
Ne olmuştu?
Özel, dün Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de aralarında olduğu CHP'li 5 belediye başkanının İBB soruşturması kapsamında tutuklanması üzerinden, soruşturmaların başındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sert tepki göstermişti.
Özel, "Akın, sert kayaya çarptın oğlum! Akın, sert kayaya çaptın! Sabrımızın sonundayız, Saraçhane'deki kararlılığımızla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız" dedi. Gürlek, Özel'in sözleri üzerine şikayette bulunmuş, tazminat davası açmıştı.