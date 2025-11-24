BIST 10.902
DOLAR 42,43
EURO 48,93
ALTIN 5.571,26
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel Akın Gürlek'e "sert kayaya çarptın oğlum" demişti mahkeme kararını verdi

Özgür Özel Akın Gürlek'e "sert kayaya çarptın oğlum" demişti mahkeme kararını verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik "Akın, sert kayaya çarptın oğlum!" sözleri gerekçesiyle Gürlek'in şikayetiyle açılan davada 150 bin TL para cezası verildi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açtığı tazminat davası sonuçlandı.

İstanbul 20 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Mahkeme, hükmünde Özel'e 150 bin TL ceza verdi.

Ne olmuştu?

Özel, dün Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de aralarında olduğu CHP'li 5 belediye başkanının İBB soruşturması kapsamında tutuklanması üzerinden, soruşturmaların başındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sert tepki göstermişti.

Özel, "Akın, sert kayaya çarptın oğlum! Akın, sert kayaya çaptın! Sabrımızın sonundayız, Saraçhane'deki kararlılığımızla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız" dedi. Gürlek, Özel'in sözleri üzerine şikayette bulunmuş, tazminat davası açmıştı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Komisyonda gergin anlar! AK Partili ve CHP'li vekil arasında sesler yükseldi
Foto Galeri Komisyonda gergin anlar! AK Partili ve CHP'li vekil arasında sesler yükseldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
15 bin öğretmen atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır
15 bin öğretmen atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır
Süper Lig'in altını üstüne getiren kulübe haciz şoku! Kapanıyor mu?
Süper Lig'in altını üstüne getiren kulübe haciz şoku! Kapanıyor mu?
DMM'den Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki çalışmalarla ilgili iddialara yalanlama
DMM'den Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki çalışmalarla ilgili iddialara yalanlama
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
Hakkari'de kar yolları kapattı! 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı
Hakkari'de kar yolları kapattı! 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Balıkesir'de korkunç kaza! 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı...
Balıkesir'de korkunç kaza! 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı...
Arçelik ve Beko'dan Öğretmenler Günü'ne özel dev kampanya! 30 Kasım'a kadar sürecek
Arçelik ve Beko'dan Öğretmenler Günü'ne özel dev kampanya! 30 Kasım'a kadar sürecek
Ailesi Müge Anlı'ya çıkıp aramıştı! 4 yıl sonra kemikleri bulundu, katili bakın kimmiş
Ailesi Müge Anlı'ya çıkıp aramıştı! 4 yıl sonra kemikleri bulundu, katili bakın kimmiş
DSÖ'den korkutan rapor! Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor
DSÖ'den korkutan rapor! Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor
Schneider Electric'te üst düzey atama yapıldı
Schneider Electric'te üst düzey atama yapıldı
İsrail ordusunda 7 Ekim tasfiyesi: Komutanlar görevden alındı
İsrail ordusunda 7 Ekim tasfiyesi: Komutanlar görevden alındı